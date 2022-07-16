Боровск, Калужская область, 16 июля, 2022, 13:02 — ИА Регнум. На предприятии Боровского района, которое занимается обработкой металлов, вечером, 15 июля произошел несчастный случай. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

Пресс-служба прокуратуры Калужской области Место происшествия

Во время протяжки резинового покрытия руку рабочего затянуло в крутящийся вал. Потерпевший скончался.

В настоящее время проводится процессуальная проверка. Работу правоохранителей координирует прокурор района.