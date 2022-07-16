Вашингтон, , 09:09 — REGNUM Американский философ и политолог Фрэнсис Фукуяма считает, что в случае, если на пост президента США в 2024 году вновь будет избран представляющий американскую Республиканскую партию Дональд Трамп, это якобы «может решить все проблемы России». Его мнение на эту тему 16 июля приводит телеграм-канал «BRIEF».

Фрэнсис Фукуяма Fronteiras do Pensamento

По мнению Фукуямы, такое возвращение Трампа в Белый дом якобы будет выгодно для России потому, что бывший американский президент намерен вывести свою страну из НАТО и Кремль, таким образом, сможет достичь своих целей просто благодаря изменению курса политики Вашингтона.

При этом политолог подчеркнул, что на фоне этого он считает важным, чтобы киевский режим в течение лета смог перехватить инициативу в проводимой Вооружёнными силами России спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший американский посол в Москве Майкл Макфол заявил, что с мнением президента РФ Владимира Путина об историческом единстве России и Украины согласны многие жители США и в том числе представители научного сообщества.