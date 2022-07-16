Вашингтон, , 09:07 — REGNUM Палата представителей конгресса США одобрила поправку, освобождающую Индию от санкций за приобретение ЗРК C-400 у России, передает 16 июля Haber7.

ЗРК С-400 Mil.ru

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Отмечается, что если законопроект одобрят в Сенате и американский лидер Джо Байден, то ограничения против Нью-Дели применяться не будут.

Данное решение вызвало негативную реакции в Турции. Вашингтон продемонстрировал политику «двойных стандартов», так как против Анкары такие ограничения были введены при схожих обстоятельствах, отмечает издание.