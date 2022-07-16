Белокуриха, Алтайский край, , 09:06 — REGNUM Прокуратура Алтайского края известила о некоторых проблемах со строительством объектов в рамках национальных проектов «Демография» и «Туризм и индустрия гостеприимства» в Белокурихе.

По данным надзорного ведомства, речь идет о детском саде на 280 мест, автомобильной дороге «Субкластер «Белокуриха-2» — горнолыжный комплекс на горе Глухариная», строительство которой осуществляется в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и инвестиционной площадке «Белокуриха Горная», входящей в состав туристского кластера «Белокуриха — Предгорье Алтая».

В ходе прокурорской проверки выявлен факт нарушения подрядчиком срока исполнения контракта на строительство внутренних сетей водоснабжения на территории курорта «Белокуриха Горная», заключенного с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края.

Установлено, что работы по строительству линейной части объекта, насосной станции, подстанции выполнены с замечаниями, не проведена промывка сетей, не выполнены пуско-наладочные работы, благоустройство территории.

В этой связи руководителю юридического лица, осуществляющего строительство инженерных коммуникаций, внесено представление об устранении данных нарушений. Окончание строительства указанных объектов планируется в 2022 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бийске возникли проблемы с возведением по нацпроекту «Демография» детского сада — яслей на 200 мест и крытого катка.

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