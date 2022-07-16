Сан-Франциско, США, , 08:57 — REGNUM Эвакуация прошла в Международном терминале аэропорта (штат Калифорния) в связи с проведением полицейской операции, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на представителей воздушной гавани.

Аэропорт Alan Levine

Кроме того, в аэропорту было приостановлено движение аэроэкспрессов AirTrain и Rapid Transit. Высадку и посадку пассажиров из поездов ограничили внутренними терминалами. Другие подробности происшествия пока не приводятся.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля в Международном аэропорту Логан, находящемся недалеко от американского города Бостон (штат Массачусетс), провели эвакуацию после того, как сотрудники службы безопасности воздушной гавани обнаружили подозрительную посылку, в которой после проверки нашли игровую приставку PlayStation.

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