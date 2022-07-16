Вашингтон, , 08:54 — REGNUM С мнением президента РФ Владимира Путина об историческом единстве России и Украины согласны многие жители США и в том числе представители научного сообщества. Об этом 16 июля заявил бывший американский посол в Москве Майкл Макфол в беседе с «Украинской правдой».

Майкл Макфол

«В США есть много людей, разделяющих некоторые заявления Путина об Украине: «Русские, украинцы, они все одинаковые, не так ли? Их языки в основном одинаковы, не так ли? <…>». Такими категориями рассуждают даже ученые и профессора», — сказал он.

При этом Макфол посетовал, что также многие специалисты из США помнят, что история России и Украины началась с единого Древнерусского государства.

Также экс-посол США указал, что, по его мнению, киевскому режиму вместе с Вашингтоном нужно создать некую образовательную программу, чтобы обучить мир созданной в результате этого новой украинской «истории», которая будет выгодна странам Запада.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее исками в Международный уголовный суд (МУС) пригрозили власти Украины западным банкам из-за финансирования ими компаний, торгующих российской нефтью.