Вашингтон, , 08:52 — REGNUM Ядерная атака России на США потребует взрыва 2 031 термоядерной боеголовки, в результате чего погибнет 62,4 млн американцев, пишет Popular Mechanics (США).

СМИ Vgtrk.com

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Издание описало уничтожение Нью-Йорка перспективной межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат».

«Нью-Йорк и его окрестности будут разорваны на куски не менее чем 12 российскими термоядерными зарядами», в результате ядерной атаки будет «полностью разрушен Манхэттен», отмечает издание.

При этом «в случае тотальной ядерной атаки на город погибнут почти все», и «это будет худший день в истории человечества, те, кто выживет, позавидуют мёртвым», заключает Popular Mechanics.