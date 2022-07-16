Красноярск, , 08:50 — REGNUM В Красноярске полицейские разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП, произошедшего поздно вечером 15 июля. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого управления ГИБДД.

ДТП в Красноярске УГИБДД по Красноярскому краю

По предварительным данным, 38-летний водитель автомобиля Daewoo в Центральном районе не предоставил преимущество и допустил столкновение с ВАЗ-21 150. После аварии водитель отечественного автомобиля скрылся с места происшествия.

«В результате автоаварии 22-летняя пассажирка «Дэу» скончалась на месте происшествия. В ходе работы было установлено, что водитель «Дэу» управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, что показал прибор — 0,380 мг/л», — отметили в ведомстве.

Правоохранители в настоящее время устанавливают личность водителя ВАЗ.