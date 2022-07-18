Тбилиси, , 13:48 — REGNUM Военнослужащие сил специальных операций Великобритании приняли участие в совместных учениях с грузинским спецназовцами на территории Грузии, сообщает 15 июля mod. gov. ge.

Переносные противотанковые ракетные комплексы «Джавелин» Mod.gov.ge

В рамках учений на полигоне Вазиани была проведена показательная тренировка. Во время неё группы спецназа обнаружили бронетехнику условного противника в заданном районе и уничтожили её с помощьюь противотанкового комлекса «Джавелин». В демонстрационных учениях приняли участие заместитель командующего силами обороны Грузии бригадный генерал Ираклий Чичинадзе, командующий силами специальных операций полковник Теймураз Клатеишвили и командир 6-й британской дивизии генерал-майор Джеральд Стрикленд.

Учения длились три недели и включал в себя два этапа. Первый этап был посвящен внедрению тактико-технических данных и изучению методов их эффективного использования, в то время как на втором этапе проводились боевые стрельбы в дневное и ночное время. Целью учений был обмен опытом и повышение уровня боевой готовности.