Яровое, Алтайский край, 16 июля, 2022, 08:46 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Алтайскому краю известило об очередном факте мошенничества, в результате которого пострадавшей стала жительница Новосибирска 1958 года рождения, прибывшая на отдых в город-курорт Яровое.

Мвд.рф Мошенничество

Потерпевшая рассказала, что ей позвонил мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что с ее банковской картой проводят мошеннические действия. Для предотвращения хищения денег необходимо сообщить код, который поступит в смс-сообщении. Женщина выполнила требования неизвестного. После чего с карты произошло списание денежных средств.

Как сообщало ИА REGNUM, жительница Смоленского района Алтайского края, доверившись мошенникам, лишилась 1 140 000 рублей.

Читайте также: Жительница Алтая перечислила «банкиру» более миллиона рублей