Луганск, , 08:45 — REGNUM ВСУ выпустили одну ракету из РСЗО HIMARS по селу Скарговка в ЛНР. Об этом 16 июля сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 04.06 по н. п. Скарговка с применением РСЗО HIMARS (1 ракета)», — отмечается в сообщении.

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