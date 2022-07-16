Москва, 16 июля, 2022, 08:38 — ИА Регнум. С 15 июля 2022 года в России вступил в силу новый штраф за выбрасывание мусора из автомобиля, и за это могут быть наказаны как рядовые граждане, так и должностные лица и компании. Об этом 16 июля рассказала юрист по экспертным заключениям Европейской Юридической Службы Виктория Щербакова в беседе с агентством «Прайм».

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По словам Щербаковой, меньше всего будет штраф для физических лиц, который обойдётся в сумму от 10 до 15 тысяч рублей. При этом должностные лица заплатят за это от 20 до 30 тысяч рублей, а юридические лица — от 30 до 50 тысяч рублей.

При таком же повторном нарушении штраф будет более жёстким, и физические лица в этом случае заплатят 20–30 тысяч рублей, должностные лица — 40 до 60 тысяч рублей и юридические лица — 60–100 тысяч рублей. Также в этом случае будет конфисковано транспортное средство, которое стало орудием административного правонарушения.

Кроме того, юрист уточнила, что новые штрафы также коснутся и грузовых автомобилей, и при сбросе мусора в неположенном месте физические и должностные лица оштрафуют на 60–80 тысяч рублей, а юридические лица — на 100–20 тысяч рублей.

Также она добавила, что при повторном нарушении для грузовиков будет более жёсткая мера, и если физические лица заплатят такую же сумму, то у должностных будет конфисковано транспортное средство. В то же время фиксация таких нарушений может производиться с помощью автоматических камер, и запись с них станет основанием для возбуждения дела.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля юрист Евразийской Юридической Ассоциации «Сенатор» Сергей Савельев предупредил, что нарушение правил перевозки детей в автомобиле грозит штрафами до 100 тыс. рублей.