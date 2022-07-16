Донецк, , 08:34 — REGNUM Украинские боевики ообстреляли Гольмовский и Доломитное в ДНР. Об этом 16 июля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️08:20 — н.п. Кодема — н.п. Гольмовский: выпущено 7 снарядов калибра 122 мм; ️08:20 — н.п. Семигорье — н.п. Доломитное: выпущено 8 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Гольмовскому 10 снарядов.

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