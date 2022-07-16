Донецк, , 08:33 — REGNUM ВСУ выпустили по Пантелеймоновке 6 снарядов. Об этом 16 июля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Сапёр ВСУ Mil.gov.ua

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️08:20 — н.п. Новгородское — н.п. Пантелеймоновка: выпущено 6 снарядов калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Гольмовскому 10 снарядов.

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