Иркутск, , 08:30 — REGNUM В Черемховском районе Иркутской области ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня, сообщает 16 июля телеграм-канал правительства региона.

Ненастье © Светлана Шаповалова

Сильный ветер, дождь и град 13 июля привели к значительному ущербу: гибели сельскохозяйственных культур, нарушению жизнедеятельности населения.

«По итогам работы оперативной группы в Черемховском районе решили ввести режим ЧС регионального уровня. Это необходимо, чтобы как можно оперативнее и эффективнее устранить последствия», — сказал губернатор Игорь Кобзев.

Оперативная группа в составе правительства области, муниципального образования и надзорных органов оценивает причиненный ущерб и объем необходимых средств для проведения аварийно-восстановительных работ социально важных объектов, готовит акты обследования, проводит подворовые обходы.

Электроснабжение в районе полностью восстановлено. За два дня оперативно провели ремонт крыши Голуметской больницы, она готова к приему пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, ненастье, случившееся 14 июля в Иркутской области, принесло немало бед. Особенно сильный удар стихии пришелся на село Голуметь. Пострадали пять зданий. На территории работает комиссия. В течение двух дней предстоит обследовать соц учреждения, жилые помещения, садовые участки.

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