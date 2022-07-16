Ростов-на-Дону, 16 июля, 2022, 08:26 — ИА Регнум. Около 23 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины пересекли границу с Россией за сутки. Об этом сегодня, 16 июля, информирует пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

Александр Погожев ИА REGNUM Игровая комната в ПВР. Ростов-на-Дону

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 22,5 тысячи граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области с 19 февраля действует режим ЧС в связи с наплывом беженцев из Донбасса и Украины. В приграничных районах развёрнуты мобильные городки жизнеобеспечения, где люди получают первую необходимую помощь и информационную поддержку.