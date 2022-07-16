Иркутская область, 16 июля, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Врачебную амбулаторию начали возводить в поселке Малое Голоустное Иркутской области. Как сообщает 16 июля телеграм-канал правительства региона, в новое здание, оснащенное по современным стандартам, специалисты переедут осенью.

Правительство Иркутской области Малое Голоустное. Строится новая врачебная амбулатория

Монтажные работы идут в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения». Стоимость модульной конструкции составляет порядка 30 миллионов рублей.

«Накануне в Иркутском районе открыли новый ФАП в Большом Голоустном. До конца года запланировано открыть амбулатории в Урике, Куде, микрорайоне Березовом и ФАПы в Егоровщине, Баруе, Поздняково, Столбово, Мельничной Пади», — рассказала заместитель министра здравоохранения региона Галина Синькова.

Весной этого года в Малое Голоустное распределили легковой автомобиль, приобретённый по проекту модернизации первичного звена здравоохранения Иркутской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области до конца 2022 года благодаря нацпроекту «Здравоохранение» и региональному проекту модернизации первичного звена для медучреждений региона будет приобретено 52 единицы оборудования, в том числе — операционные столы, эндоскопические стойки с набором инструментов для лапароскопических операций, аппараты ИВЛ и многое другое.

Также регион продолжает строить новые ФАПЫ. Они появляются там, где медицинская помощь не оказывалась вовсе.

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