Москва, , 08:24 — REGNUM Одна из поставляемых киевским боевикам реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США оказалась в распоряжении Вооружённых сил (ВС) России. Об этом 16 июля сообщает телеграм-канал «Военкоры Русской Весны» со ссылкой на собственные источники.

РСЗО HIMARS U. S. Department of Defense

«Ранее в Сети появились слухи, что в распоряжении Армии России появилась американская ракетная установка РСЗО HIMARS. Наши источники только что подтвердили данную информацию», — говорится в сообщении.

Также указывается, что пока нет данных о том, была ли это РСЗО захвачена в ходе боевых действий или просто продана коррумпированными военными ВСУ, однако указанная система уже находится в России.

Кроме того, отмечается, что в случае если оказавшаяся у российских военных американская РСЗО находится в исправном состоянии, такая потеря может стать для США достаточно чувствительной.

«Изучение установки нашими оружейниками может не только применять американские технологии в своих наработках, но и позволит разрабатывать способы противодействия им», — поясняется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что три мирных жителя погибли, ещё двое ранены после обстрела Донецка со стороны ВСУ.