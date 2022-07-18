Тбилиси, , 13:35 — REGNUM Бывшая глава службы Государственного инспектора Лонда Толорая назвала обвинения посольства США в Грузии в давлении на грузинский суд «организованной целенаправленной атакой», сообщает грузинский телеканал «TV Пирвели».

Флаг США U.S. Marine Corps

«В целом, это очень плохой прецедент, когда рядовой государственный служащий оказывается вовлеченным в подобные политические процессы, и я хочу, чтобы все государственные служащие осознали тот факт, что когда наступает критический момент, лица, дающие такие политические поручения, как правило, думают только о своем спасении, и такие государственные служащие останутся одни с их разрушенным профессиональным авторитетом. В последнее время мы увидели спланированную целенаправленную атаку на американское посольство», — сказала Толорая.

Напомним, что судья Лаша Чхиквадзе заявил о вмешательстве американского посольства в судебные процессы, идущие в Грузии.