Иркутск, 16 июля, 2022, 08:19 — ИА Регнум. На утро 16 июля в Иркутской области действует одно возгорание на площади два гектара, сообщает телеграм-канал правительства региона. За минувшие сутки ликвидирован один лесной пожар на площади три гектара. Полностью локализовано два очага на 156 га.

Пресс-служба управления МЧС по Марий Эл Лесной пожар

В тушении 15 июля участвовало 239 человек и восемь единиц наземной техники.

В авиамониторинге — два Ан-2 и три легкомоторных самолёта.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 15 июля в Приангарье действовали два лесных пожара на площади 81 га.

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