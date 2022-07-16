Иркутск, 16 июля, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области улучшается: по состоянию на 16 июля 2022 года число жертв COVID-19 составляет 8695 человек (0 за последние несколько дней).

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 296 978 (+102 за сутки), хотя накануне был выявлено +76.

Госпитализированы 252 (-4 за последние сутки). В то же время выздоровели 292 745 пациентов (+68 за сутки).

Ещё 713 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

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