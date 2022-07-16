Нью-Йорк, США, , 08:09 — REGNUM Совет Безопасности ООН должен ввести запрет на поставки оружия преступным группировкам в Гаити, где наблюдается очередной всплеск насилия. Об этом заявил на заседании представитель Китая в организации Чжан Цзюнь.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

15 июля Совбез ООН провел заседание и пригрозил санкциями бандам и лицам, нарушающих права людей в указанной карибской республике. Кроме того Совет Безопасности призвал страны остановить поток оружия в Гаити.

Цзюнь выразил разочарование из-за того, что Совбезу ООН не удалось принять решение об официальном эмбарго на поставки оружия в республику. По его словам, в Пекине надеются, что такой шаг «не даст неверных сигналов» бандам, орудующим в Гаити.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля мэр гаитянской столицы Порт-о-Пренса Сите-Солей Жоэль Янус заявил, что в результате столкновений вооруженных группировок в городе погибло более 50 человек.

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