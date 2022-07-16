Донецк, , 08:05 — REGNUM Три мирных жителя погибли, ещё двое ранены после обстрела Донецка со стороны ВСУ. Об этом 16 июля сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

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Отмечается, что снаряд попал в многоэтажный дом в Петровском районе города.

Ранее сообщалось, что в результате ночного обстрела по пр. Партизанскому погибла женщина, ранены мужчина и ребенок.

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