Донецк, 16 июля, 2022, 08:05 — ИА Регнум. Три мирных жителя погибли, ещё двое ранены после обстрела Донецка со стороны ВСУ. Об этом 16 июля сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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Отмечается, что снаряд попал в многоэтажный дом в Петровском районе города.

Ранее сообщалось, что в результате ночного обстрела по пр. Партизанскому погибла женщина, ранены мужчина и ребенок.