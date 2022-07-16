Краснодар, 16 июля, 2022, 08:03 — ИА Регнум. Видеозапись с места крушения самолёта Ан-2 в Краснодарском крае, в результате которого погибли два человека, опубликовал 16 июля телеканал «Рен-ТВ».

Zajcsik Ан-2

На выложенных телеканалом кадрах видно, что разбившийся самолёт, получивший при падении серьёзные повреждения, лежит кабиной пилотов вниз, также на месте катастрофы работают спасательные службы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что два человека погибли в результате крушения самолёта Ан-2 в Новокубанском районе Краснодарского края.