Донецк, , 08:03 — REGNUM За минувшие сутки в результате обстрелов со стороны ВСУ на территории Донецкой Народной Республики погибли 7 человек и еще 19 мирных жителей получили ранения. Об этом 16 июля сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

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«С 08:00 15 июля до 08:00 16 июля в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погибли 7 человек и еще 19 мирных жителей получили ранения», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киевском районе Донецка под обстрел со стороны ВСУ попала семья.

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