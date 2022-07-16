Москва, 16 июля 2022, 08:01 — REGNUM Намерение шведского ретейлера IKEA о продаже торговых точек на территории России на сегодняшний день не подтверждено руководством компании. Об этом 16 июля сообщил журналистам замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов.
«Пока IKEA не подтверждает, что они собираются продавать (торговые точки в РФ), поэтому рано что-то говорить на эту тему», — указал Евтухов.
На сегодняшний день компания, объявившая о своём уходе с российского рынка, находится в простое до августа текущего года. Около тысячи сотрудников компании IKEA в Ленинградской области останутся таким образом в вынужденном простое до августа, при этом около 500 человек будут уволены по соглашению сторон.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что распродажа на сайте IKEA, объявленная уходящей с российского рынка компанией, в очередной раз провалилась. Кроме чисто технических проблем, связанных с работой сайта, возникли проблемы с доставкой товаров компании жителям Москвы и Санкт-Петербурга.
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