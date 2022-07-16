Москва, , 08:01 — REGNUM Намерение шведского ретейлера IKEA о продаже торговых точек на территории России на сегодняшний день не подтверждено руководством компании. Об этом 16 июля сообщил журналистам замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов.

Магазин IKEA в Омске Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

«Пока IKEA не подтверждает, что они собираются продавать (торговые точки в РФ), поэтому рано что-то говорить на эту тему», — указал Евтухов.

На сегодняшний день компания, объявившая о своём уходе с российского рынка, находится в простое до августа текущего года. Около тысячи сотрудников компании IKEA в Ленинградской области останутся таким образом в вынужденном простое до августа, при этом около 500 человек будут уволены по соглашению сторон.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что распродажа на сайте IKEA, объявленная уходящей с российского рынка компанией, в очередной раз провалилась. Кроме чисто технических проблем, связанных с работой сайта, возникли проблемы с доставкой товаров компании жителям Москвы и Санкт-Петербурга.

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