Донецк, 16 июля, 2022, 08:00 — ИА Регнум. ВСУ выпустили по Гольмовскому 10 снарядов. Об этом 16 июля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️07:00 н.п. Курдюмовка — н.п. Гольмовский: выпущено 10 снарядов калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее украинские боевики обстреляли Доломитное в ДНР.