Москва, , 07:57 — REGNUM Минпромторг РФ совместно с Минфином, Минэкономразвития РФ и другими ведомствами изучает целесообразность отмены НДС для соцзначимых товаров, рассказал замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

«В рамках обсуждения между Минфином, Минпромторгом, Минэком и др. заинтересованными ведомствами … оценивается целесообразность и самое главное — последствия такого решения. Решение по обнулению НДС, конечно, может быть принято, но прежде мы все должны четко понимать — приведет ли это к снижению цен или нет», — передает его слова ТАСС.

Евтухов напомнил, что крупнейшие ретейлеры уже приняли ранее добровольное решение ограничить повышение торговой наценки на соцзначимые товары в пределах 5−10%.