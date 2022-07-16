Мадрид, 16 июля, 2022, 07:52 — ИА Регнум. Известному певцу Рики Мартину грозит 50 лет тюрьмы за инцест, сообщает 16 июля Marca.

Цитата из клипа на песню La Mordidita Рики Мартин

Речь идёт о предполагаемых интимных связях с племянником певца, 21-летним Деннисом Ядиэлем Санчесом, который подал иск о домашнем насилии.

Обвинения были выдвинуты 2 июля, однако лишь теперь стала известна личность заявителя.

Энрике Мартин Моралес имеет гражданство Испании, с 2017 г. состоит в однополом браке и воспитывает четырёх детей от суррогатных матерей.