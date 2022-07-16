Киев, , 07:48 — REGNUM Украинский министр социальной политики Марина Лазебная подала прошение о своей отставке, сообщил в своем телеграм-канале представитель правительства Украины в Верховной раде Тарас Мельничук.

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Подробностей, связанных с решением главы ведомства, он не привел. Лазебная руководит министерством с марта 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня издание Politico распространило информацию о том, что украинский президент Владимир Зеленский хочет уволить главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова. 9 июля глава государства отправил в отставку украинских послов в Германии, Венгрии, Чехии, Норвегии и Индии.

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