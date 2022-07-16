Кито, , 07:47 — REGNUM Как минимум один человек погиб в результате землетрясения, которое произошло в Эквадоре. Об этом 15 июля сообщило агентство Prensa Latina.

Землетрясение Yaelo

Уточняется, что жертвой стихии стал подросток 16-ти лет. В момент начала землетрясения он находился на территории спортивного комплекса и во время поземных толчков порвался кабель, находившийся под высоким напряжением и упал на подростка.

Напомним, землетрясение магнитудой 5,7 произошло в западной части Эквадора, в районе города Гуаякиль, в котором проживает около двух миллионов человек. Подземные толчки ощущались на территории 16 из 24 провинций страны.

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