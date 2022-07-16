Кито, 16 июля, 2022, 07:47 — ИА Регнум. Как минимум один человек погиб в результате землетрясения, которое произошло в Эквадоре. Об этом 15 июля сообщило агентство Prensa Latina.

Yaelo Землетрясение

Уточняется, что жертвой стихии стал подросток 16 лет. В момент начала землетрясения он находился на территории спортивного комплекса и во время поземных толчков порвался кабель, находившийся под высоким напряжением и упал на подростка.

Напомним, землетрясение магнитудой 5,7 произошло в западной части Эквадора, в районе города Гуаякиль, в котором проживает около двух миллионов человек. Подземные толчки ощущались на территории 16 из 24 провинций страны.