Курск, , 07:32 — REGNUM ВСУ обстреляли поселок Теткино, сообщил 16 июля в Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.

Роман Старовойт Kremlin.ru

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«Больше 20 прилётов зафиксировано сегодня во время утреннего минометного обстрела посёлка Теткино. К счастью, среди жителей пострадавших нет», — написал он Telegram-канале.

По его словам, есть незначительные повреждения нескольких домов. И необходимая помощь будет оказана владельцам, добавил Старовойт.

Ранее губернатор Курской области сообщил о миномётном обстреле приграничного села Дроновка в Глушковском районе. Пострадавших не было, но были нанесены повреждения зданиям, в том числе пострадали здания медпункта, школы, дома культуры.

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