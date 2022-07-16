Курск, 16 июля, 2022, 07:32 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли поселок Тёткино, сообщил 16 июля в Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.

Kremlin.ru Роман Старовойт

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«Больше 20 прилётов зафиксировано сегодня во время утреннего минометного обстрела посёлка Тёткино. К счастью, среди жителей пострадавших нет», — написал он Telegram-канале.

По его словам, есть незначительные повреждения нескольких домов. И необходимая помощь будет оказана владельцам, добавил Старовойт.

Ранее губернатор Курской области сообщил о миномётном обстреле приграничного села Дроновка в Глушковском районе. Пострадавших не было, но были нанесены повреждения зданиям, в том числе пострадали здания медпункта, школы, Дома культуры.