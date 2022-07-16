Канберра, 16 июля, 2022, 07:29 — ИА Регнум. Власти Австралии восстановили выплаты по нетрудоспособности в период нахождения граждан на карантине из-за коронавируса, заявил 16 июля журналистам австралийский премьер-министр Энтони Альбанезе.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

Такое решение было принято из-за того, что в стране наблюдается новая волна заражений штаммом «Омикрон». Речь идет о подвидах BA.4 и BA.5.

Альбанезе отметил, что с 20 июля работники, как и прежде, смогут получать до 750 австралийских долларов ($505) за каждую неделю карантина, а период выплат должен завершиться 30 сентября. Для указанных нужд будет выделено не менее 800 млн австралийских долларов (почти $540 млн).

Премьер-министр добавил, что новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране может достигнуть пика в августе.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля Индонезийская ассоциация врачей предупредила, что Индонезия вступает в четвертую волну заражений коронавирусом.