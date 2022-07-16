Токио, 16 июля, 2022, 07:28 — ИА Регнум. Правительство Японии намерено сохранить своё участие в проекте «Сахалин-2». Об этом 16 июля заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда, сообщает Nikkei.

Gazprom.ru Завод СПГ «Сахалин-2»

Как уточнил Коити Хагиуда, сейчас идёт процесс согласования с японскими компаниями — участницами проекта Mitsui и Mitsubishi. У этих компаний уже есть доли в проекте, поэтому правительство договорилось с ними об удержании своих активов.

Власти Японии просят компании сохранять своё участие в проекте после того, как оператором проекта «Сахалин-2» будет назначена российская компания. Кроме того, возможность сохранения инвестирования целиком зависит от российской стороны, поэтому на сегодняшний день неизвестно, смогут ли власти Японии реализовать свои замыслы.

Напомним, 30 июня президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями ряда стран мира. В связи с требованиями указа, имущество Sakhalin Energy передадут в собственность России с одновременным переходом в безвозмездное пользование новой компании-оператору «Сахалина-2».