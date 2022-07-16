Донецк, 16 июля, 2022, 07:28 — ИА Регнум. В Киевском районе Донецка под обстрел со стороны ВСУ попала семья. Об этом 16 июля сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«В результате ночного обстрела по пр. Партизанскому погибла женщина, ранены мужчина и ребенок. Пострадавшие госпитализированы», — отмечается в сообщении.

Накануне сообщалось, что до пяти человек увеличилось количество раненых в результате обстрела украинскими нацистами Кировского района Донецка.