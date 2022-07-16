Вашингтон, , 07:19 — REGNUM Сенатор от штата Кентукки (США) Рэнд Пол призвал перестать брать в НАТО страны постсоветского пространства. Об этом он написал в статье для American Conservative. Также он добавил, что Россия не потерпит размещения определенных систем вооружения в Финляндии.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «"Zа Победу!»: спецоперация России на Украине — все новости»

"Когда обсуждаем расширение НАТО, нам должны четко дать понять, что оставшиеся страны, входившие в состав СССР, не будут приняты в альянс», — отметил Пол.

Также он добавил, что на Западе нельзя больше «праздно бросаться словами» ради эмоциональной и политической выгоды.

Ранее постпреды стран НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к альянсу. При этом премьер Великобритании Борис Джонсон в эфире Sky News заявил, что вступление Украины в НАТО «никогда не было даже близко возможным».