Вашингтон, 16 июля 2022, 07:19 — REGNUM Сенатор от штата Кентукки (США) Рэнд Пол призвал перестать брать в НАТО страны постсоветского пространства. Об этом он написал в статье для American Conservative. Также он добавил, что Россия не потерпит размещения определенных систем вооружения в Финляндии.
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"Когда обсуждаем расширение НАТО, нам должны четко дать понять, что оставшиеся страны, входившие в состав СССР, не будут приняты в альянс», — отметил Пол.
Также он добавил, что на Западе нельзя больше «праздно бросаться словами» ради эмоциональной и политической выгоды.
Ранее постпреды стран НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к альянсу. При этом премьер Великобритании Борис Джонсон в эфире Sky News заявил, что вступление Украины в НАТО «никогда не было даже близко возможным».