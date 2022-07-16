Триполи, , 07:07 — REGNUM Новый глава Национальной нефтяной корпорации Ливии (NOC) Фархат Бенгдара заявил, что компания намерена довести нефтедобычу до уровня, который был до блокировки месторождений нефти в стране. Об этом он заявил на пресс-конференции в ливийском городе Бенгази.

Нефть Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ранее в республике сняли форс-мажор, действовавший для всех нефтяных месторождений и нефтеналивных комплексов. Бенгдара отметил, что NOC рассчитывает на работу в режиме постоянной координации с ливийским министерством нефти и газа для решения вопросов по наращиванию объемов извлекаемого сырья.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля правительство национального единства Ливии во главе с премьер-министром Абдель Хамидом ад-Дабайбой объявило о смене руководства Национальной нефтяной корпорации. Прежний глава компании Мустафа Саналла не желал уходить в отставку, но, как он утверждает, был вынужден подчиниться под угрозой оружия.

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