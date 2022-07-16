Донецк, 16 июля 2022, 07:04 — REGNUM Украинские боевики обстреляли Доломитное в ДНР. Об этом 16 июля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️06:40 н.п. Артемовск — н.п. Доломитное: выпущено 17 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.
Ранее ВСУ выпустили по Гольмовскому 8 снарядов.
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