Северо-Курильск, Сахалинская область, , 07:02 — REGNUM Пепловый выброс высотой до трёх километров зарегистрирован на вулкане Эбеко, расположенном на острове Парамушир в Сахалинской области. Об этом 16 июля сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Вид на вулкан Эбеко (сс) amanderson2

Уточняется, что шлейф от пеплового выброса распространился в южном направлении. В расположенном в семи километрах на северо-запад от вулкана городе Северо-Курильске запах сероводорода отсутствует, угрозы для жизни жителей города вулканическая активность не представляет. Пеплопад в городе не наблюдается.

Высота вулкана Эбеко составляет 1156 м, он расположен в северной части хребта Вернадского, на острове Парамушир.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пепловый выброс высотой 3,2 км произошёл на вулкане Эбеко 8 июля. Пепловый шлейф распространился на юго-запад от вулкана.

Читайте ранее в этом сюжете: Пепловый выброс произошел на вулкане Эбеко на Курилах