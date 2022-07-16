Донецк, , 07:02 — REGNUM ВСУ выпустили по Гольмовскому 8 снарядов. Об этом 16 июля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️06:30 н.п. Сухая Балка — н.п. Гольмовский: выпущено 8 снарядов калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее украинские нацисты подвергли Киевский район Донецка артиллерийскому обстрелу.

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