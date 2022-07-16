Челябинск, 16 июля, 2022, 06:57 — ИА Регнум. В Челябинске Ленинградский мост открыли для движения транспорта, в том числе и общественного. Это произошло 15 июля, сообщили журналистам в мэрии.

Alexander Sapozhnikov Челябинск

Так, теперь по нему в обе стороны ходят трамваи. А автомобильный транспорт пока двигается лишь в одну сторону. Движение по другой полосе запустят 20 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, мост закрыли на реконструкцию в 2021 году. Открыть его планировалось в сентябре 2022-го.