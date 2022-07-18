Тбилиси, , 13:11 — REGNUM Бывший высокопоставленный сотрудник Службы государственной безопасности был арестован в Тбилиси, сообщает 15 июля грузинский телеканал «TV Пирвели».

Спецназ Службы государственной безопасности Грузии Ssg.gov.ge

Экс-заместитель руководителя СГБ Грузии Сосо Гогашвили был задержана в собственном доме. Для его задержания была проведена специальная силовая операция с участием грузинского спецназа.

Гогашвили оказался в центре очередного скандала, связанного с СГБ. Несколько дней назад в СМИ попали аудиоматериалы незаконного прослушивания СГБ оппозиционных журналистов. Именно Гогашвили считают тем человеком, который передал СМИ эти аудиофайлы.