Тбилиси, 18 июля, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Бывший высокопоставленный сотрудник Службы государственной безопасности был арестован в Тбилиси, сообщает 15 июля грузинский телеканал «TV Пирвели».

Ssg.gov.ge Спецназ Службы государственной безопасности Грузии

Экс-заместитель руководителя СГБ Грузии Сосо Гогашвили был задержана в собственном доме. Для его задержания была проведена специальная силовая операция с участием грузинского спецназа.

Гогашвили оказался в центре очередного скандала, связанного с СГБ. Несколько дней назад в СМИ попали аудиоматериалы незаконного прослушивания СГБ оппозиционных журналистов. Именно Гогашвили считают тем человеком, который передал СМИ эти аудиофайлы.