Тегеран, 16 июля, 2022, 10:51 — ИА Регнум. 15 июля посол Ирана в Швеции Ахмад Масумифар официально подал жалобу на приговор шведского суда в отношении иранского гражданина Хамида Нури. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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«На сегодняшней встрече с Робертом Ридбергом, государственным секретарем МИД Швеции, я представил официальную ноту, в которой мы подтверждаем наше решительное возражение против странного решения окружного суда выпустить заявление против Ирана с необоснованными обвинениями», — написал Масумифар в своем твиттере.

Ранее министерство иностранных дел Ирана вызвало временного поверенного в делах Швеции в знак протеста против приговора шведского суда гражданину Ирана Хамиду Нури к пожизненному заключению на основании необоснованных обвинений, выдвинутых против него террористической группировкой MKO.

Хамид Нури, который находится в одиночной камере в Швеции с 2019 года, был приговорен судом Швеции к пожизненному заключению.

В телефонном разговоре со своей семьей в конце июня Нури пожаловался, что ограничения в отношении него были значительно расширены, в то время как прошло уже более 50 дней после его окончательного судебного разбирательства.

Он отметил, что все его контакты с семьей были прерваны, причем за время пребывания в тюрьме он смог сделать только два коротких телефонных звонка.