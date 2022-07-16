Тегеран, 16 июля, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Иранские и хорватские научно-исследовательские компании намерены сотрудничать в производстве лекарственных и органических продуктов. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Посол Исламской Республики Иран в Хорватии заявил, что в настоящее время подготовлена почва для экономического, туристического и культурного сотрудничества между хорватским городом Вектор и Ираном.

Парвиз Эсмаили во время своего визита в Вектор встретился с некоторыми руководителями компаний этого города и мэром Иваном Пенавой.

На встрече был рассмотрен соответствующий потенциал для сотрудничества между компаниями двух стран, в том числе в кожевенной, деревообрабатывающей и сельскохозяйственной отраслях, а также подписан меморандум о взаимопонимании (МОВ) по исследованиям, производству и распространению лекарств и органических продуктов.

Посол Ирана в Хорватии также подробно остановился на результатах своего однодневного визита в город Вектор в интервью хорватскому телевидению и местным СМИ.