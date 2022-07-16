Вашингтон, , 06:47 — REGNUM Американский эсминец «Бенфолд» (DDG-65) проплыл 16 июля вблизи спорных островов Спратли в Южно-Китайском море, говорится в заявлении ВМС США.

Эсминец «Бенфолд» Official U. S. Navy Page

Это уже второй за неделю подобный проход корабля Соединенных Штатов в зоне «свободного судоходства». Эсминец находился в указанном районе 13 июля. В Пекине заявили, что китайским военным тогда удалось «изгнать» «Бенфолд» из вод у спорных островов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США отвергают «незаконные претензии» Китая в Южно-Китайском море.

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