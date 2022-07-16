Тегеран, 16 июля, 2022, 07:06 — ИА Регнум. 15 июля министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Иран продолжает свои усилия по прекращению кризиса на Украине, отметив, что Тегеран готов всесторонне развивать отношения с Киевом. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

En.mfa.ir Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан

Амир Абдоллахиан сделал это заявление в телефонном разговоре со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Он подтвердил принципиальную позицию Ирана против сложившегося кризиса, заявив: «Как мы заявляли с начала кризиса, мы против войны в Афганистане, Йемене, Палестине, а также на Украине».

«Политика Ирана также основана на этом принципе и направлена против любых действий, которые ведут к эскалации конфликтов», — отметил иранский дипломат.

Он опроверг недавние необоснованные обвинения советника по национальной безопасности США в адрес Ирана относительно отправки иранских беспилотников в Россию для использования в спецоперации против Украины, заявив, что приписывание таких заявлений одновременно с поездкой президента США Джо Байдена на оккупированные палестинские территории соответствует конкретным политическим целям.

Кулеба, со своей стороны, высоко оценил позицию Ирана, заявив: «Украина ценит продолжение взаимодействия между министрами иностранных дел двух стран».

Он выразил свое согласие с иранским коллегой в том, что нельзя допустить, чтобы чужие обвинения нанесли ущерб дружественным отношениям между Киевом и Тегераном.